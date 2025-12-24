Un progetto che affonda le radici nella terra e proietta lo sguardo verso il futuro. Sabato 27 dicembre, alle ore 10, il Salone degli Specchi del Municipio di Giarre ospiterà la presentazione ufficiale di “Doni di Natura”.

Alla presenza del sindaco Leo Cantarella, l’iniziativa – curata da Eventi Olimpo e dall’associazione La Fenice – Arte Cultura e Spettacolo con la direzione artistica di Sandro Vergato – verrà illustrata come un percorso identitario volto a valorizzare le eccellenze agricole e storiche del comprensorio jonico-etneo.





“Doni di Natura” non è solo una rassegna, ma un racconto corale. Il cuore del progetto risiede nella straordinaria vocazione agricola di Giarre, che negli ultimi cinquant’anni ha saputo innovare con lungimiranza, diventando un polo d’eccellenza per la coltivazione di frutti tropicali (mango, avocado, papaya) perfettamente integrati nel microclima etneo.





La manifestazione si articola in diversi momenti chiave, tra spettacolo, divulgazione e istituzioni: venerdì 26 dicembre, alle 21, in piazza De André (camposanto vecchio), inaugurazione del percorso Doni di Natura con presentazione ufficiale del progetto, musica dal vivo e brindisi d’apertura. Sabato 27 dicembre, alle 21, piazza De André, spettacolo musicale e narrativo con storie popolari, aneddoti e racconti legati alla terra e ai contadini giarresi. Domenica 28 dicembre, alle 10, nel salone degli Specchi del palazzo Comunale di Giarre, convegno sulla storicità cinquantennale della coltivazione dei frutti tropicali a Giarre, con interventi basati su studi accademici, analisi sullo sviluppo economico e riflessioni sull’identità territoriale futura.

