Piana degli Albanesi si prepara a vivere una giornata all’insegna della magia del Natale con la Mostra Mercato Natalizia, in programma sabato 28 dicembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, nella suggestiva piazza Vittorio Emanuele. L’evento rientra nel calendario della manifestazione “Natale Arbëreshë”, pensata per valorizzare le tradizioni natalizie e creare un’occasione di incontro per cittadini e visitatori.

Durante la giornata, la piazza si trasformerà in un vivace villaggio di Natale, con mercatini natalizi, stand artigianali e prodotti tipici, animazione e intrattenimento per tutta la famiglia. Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli grazie all’allestimento dell’area bambini “Magie d’Inverno – i laboratori per bambini”, uno spazio creativo e ludico pensato per stimolare fantasia e manualità.





Non mancheranno animatori per bambini, laboratori itineranti, giochi e sorprese, oltre alla casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente nello spirito delle feste.

La Mostra Mercato Natalizia di Piana degli Albanesi avrà luogo con il patrocinio dell’ARS, del Comune di Piana degli Albanesi, della Pro Loco di Piana degli Albanesi e della Camera di Commercio, a conferma dell’importanza dell’iniziativa per la promozione culturale e turistica del territorio:

“Iniziative natalizie per grandi e per i più piccoli – specifica il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta – all’insegna della tradizione del Santo Natale Arbëreshë, con iniziative di intrattenimento, spettacoli e visite nei luoghi storici di attrazione del nostro comune”.

Un appuntamento imperdibile per trascorrere una giornata di festa, tra tradizione, creatività e atmosfera natalizia, nel cuore di una delle comunità più affascinanti della Sicilia.

Luogo: piazza Vittorio Emanuele, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

