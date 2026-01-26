Santa Teresa di Riva e l’intera riviera jonica stanno attraversando una fase di profonda difficoltà a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha colpito duramente il territorio, incidendo sulla vita quotidiana delle persone, delle famiglie e delle attività economiche.

Nei giorni immediatamente successivi all’evento, il silenzio e il tempo dell’ascolto sono stati necessari per comprendere fino in fondo la portata di quanto accaduto. Una scelta maturata anche nel vivere quotidianamente Santa Teresa di Riva, nel condividerne le strade, le relazioni, le difficoltà e il dolore di una comunità ferita ma composta.





Da cittadina di Santa Teresa di Riva e, con senso di responsabilità, come segretaria generale dello Spi CGIL di Messina, sento oggi il dovere di esprimere una vicinanza autentica a tutte e a tutti coloro che stanno affrontando questo dramma con dignità, forza e grande senso di comunità, con uno sguardo particolare rivolto a chi, per età o condizione, vive le emergenze con maggiore esposizione e vulnerabilità, come spesso accade alle persone anziane e a chi convive con fragilità.

Nel video-appello diffuso dal sindaco di Santa Teresa di Riva (link https://www.facebook.com/watch/?v=1137843858284315) emerge con forza non solo la gravità della situazione – le immagini aiutano a comprendere con maggiore immediatezza e profondità ciò che le parole, da sole, non sempre riescono a restituire – ma anche la determinazione di un territorio che non intende arrendersi.





Il pensiero va a chi ha perso punti di riferimento, a chi fatica a rialzare una saracinesca, a chi oggi vive con paura e incertezza. Va soprattutto a quelle persone che, nelle situazioni di crisi, rischiano più di altre l’isolamento: anziani soli, persone fragili, cittadini che necessitano di continuità assistenziale, sostegno e relazioni di prossimità.

La riviera jonica ha bisogno di risposte concrete, di interventi tempestivi e di un impegno istituzionale proporzionato all’entità dei danni subiti. È essenziale costruire le condizioni perché l’intera comunità possa tornare quanto prima alla piena operatività delle attività commerciali e imprenditoriali e, soprattutto, a una quotidianità sicura, accessibile e rispettosa dei bisogni di tutte e tutti.





La solidarietà richiamata con chiarezza dall’amministrazione comunale e dal video-appello del sindaco ha bisogno di essere raccolta e sostenuta da tutti i livelli istituzionali e sociali, traducendosi in percorsi concreti di ascolto, accompagnamento e responsabilità condivisa, affinché nessuno venga lasciato solo, in particolare chi ha più difficoltà a far sentire la propria voce.

A tutta la comunità di Santa Teresa di Riva e della riviera jonica va un pensiero sincero e l’impegno a non lasciare indietro nessuno. Questo territorio ha già dimostrato, nel tempo, di saper reagire con forza e coesione. Anche questa volta, insieme, sapremo rialzarci.

La Segretaria Generale SPI CGIL Messina

Pina Teresa Lontri

Luogo: SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

