Un libro che mette insieme audio, documenti, diari e testimonianze per tornare alla radice di una delle vicende simbolo dell’antimafia civile. Lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso Mondadori Bookstore Catania (c/o OVS – Oviesse), Antonio Fanelli presenta il volume: “Il ragazzo col palloncino. Peppino Impastato. Audio. Documenti. Diari. Testimonianze”.

All’incontro dialoga con l’autore Giovanni Impastato, fratello di Peppino. A moderare è Emiliano Abramo (Comunità di Sant’Egidio). Previsti i saluti di Antonino Schilirò (WordNews.it).





L’appuntamento è promosso con il supporto di Dioghénès APS – Associazione Antimafie e Antiusura.

Il libro ricostruisce la figura e il percorso di Peppino Impastato attraverso materiali originali e tracce vive: carte, voci, appunti, memorie. Non una celebrazione, ma un lavoro che prova a rimettere i fatti davanti agli occhi, con la forza semplice di ciò che resta quando il rumore si spegne.





Informazioni evento

Data: lunedì 2 febbraio 2026

Orario: 17:30

Luogo: Mondadori Bookstore Catania – c/o OVS (Oviesse), Catania

Indirizzo: Via Gabriele D’Annunzio n.115 – Catania

