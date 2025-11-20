In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall’UNESCO il terzo giovedì del mese di novembre, Nuova Acropoli Catania organizzerà due incontri sull’importanza di riconoscere, valorizzare e promuovere l’unità oltre le differenze tra individui e culture.

Il tema di questa 19ma edizione “Verso l’unità attraverso la diversità” sarà protagonista di un incontro filosofico sabato 22 alle ore 18:00 presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele II, 121, Catania). Il carattere eclettico dell’incontro si evincerà dalla professionalità e peculiarità dei relatori che interverranno: Augusto Gamuzza, professore associato in Sociologia presso l’Università di Catania, dipartimento di Scienze della Formazione; Mirko Viola, imprenditore e innovatore sociale; Simona Di Gregorio, cantante folk e musicoterapeuta; Vincenzo Messina, presidente di Nuova Acropoli Catania. La serata sarà arricchita anche da momenti artistici ed esperienze collettive, fra cui il momento conclusivo che vedrà l’esibizione del coro UnicaVuci.





Si entrerà nel cuore del tema, partendo da domande che, in realtà, da sempre l’uomo pone a se stesso ricercando le risposte: cos’è l’unità e perché da sempre gli esseri umani la ricercano? Quanto è importante all’interno di una società e che benefici produce? Che legame vi è tra essa e la diversità? Vi è una reale contrapposizione tra l’”io” e il “noi”?

La storia insegna che la crescita evolutiva è orientata verso l’unità e il bene comune. E l’unità dipende dalla diversità. Ricercare l’unione nella diversità vuol dire risvegliare il principio fondante della filosofia del vivere insieme, philia, che è la simpatia naturale che ci unisce a tutti gli esseri viventi.





L’appuntamento sarà poi rinnovato per un incontro culturale mercoledì 26 novembre alle ore 19:00, in via Fimia 34, presso la sede di Nuova Acropoli, dal titolo “Costruire dentro se stessi per agire nel mondo” a cura di Martin Iacono, vicepresidente dell’associazione.

Nuova Acropoli invita al dialogo, alla riflessione, al porsi domande… Perché altro elemento essenziale nella strada filosofica è l’Unione tra persone che si confrontano nella ricerca di risposte per agire al meglio nel mondo!

Info e contatti: 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it

Luogo: Palazzo della Cultura, Catania (CT), Via Vittorio Emanuele II, 95131 Catania CT

