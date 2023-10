Ciao a tutti,

vi scrivo per invitarvi alla presentazione del mio nuovo romanzo, Dusil love, edito da Transeuropa Edizioni. L’evento si terrà il giorno 11 ottobre 2023 nella Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania, in via Spagnolo 17/via Passo Gravina 19. Non aspettatevi l’ennesimo libro convenzionale sull’amore. Siamo alla fine degli anni ottanta. Alfred Herrhausen, presidente della Deutsche Bank, è stato trucidato da poche settimane. Da lì a qualche anno, altri attentati definiranno il ruolo dei paesi dell’Europa occidentale nello scacchiere mondiale. Internet non è ancora stato implementato e l’Unione Sovietica è a un passo dal collasso. Zoe, fuggita dal regime comunista albanese, si ritrova a Berlino nelle settimane successive alla caduta del Muro. Nella città tedesca incontra Romeo, un ragazzo italiano che si è recato in Germania per completare le ricerche per la propria tesi di laurea. Lei è una biglia impazzita. Schizza via, traendo spinta e direzione da ogni nuovo scontro. Suona la propria musica in giro per i locali e dorme dove capita. Lui, delegittimato da una società in cui l’individuo conta solo come consumatore, ha imparato a vivere senza pretendere nulla per sé. Eppure, insieme, sono l’est che prende per mano l’ovest. La ricerca di un posto dove crescere come esseri umani li porta a Steudten, in Sassonia, dove occupano la locale stazione ferroviaria in disuso per farne la propria casa. Per mettere radici, però, Zoe deve sottrarsi al flipper che la imprigiona e, per farlo, si spinge fino ad Atene. A Exarchia, lei e Romeo impareranno che per credere davvero in se stessi bisogna essere in due.

Non ci sono fronzoli qui. Ho messo il mio cuore e la mia anima in queste pagine. Pura passione per la scrittura. Sarò felice di condividere con voi questa serata insieme a Grazia Maria Scardaci e agli amici dell’associazione Akkuaria. Vorrei riportarvi in un epoca in cui la controcultura e l’arte erano un modo di vivere, e trasformare anche il più restio dei lettori in un amante della buona narrativa. Non importa se leggete molto o poco, venite come siete e unitevi a noi per una serata autentica dedicata alla letteratura.

Luogo: Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, Via Spagnolo 17/via Passo Gravina 19, 17/19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.