Un venerdì sera a indagare in compagnia di Dilan Dog. Il protagonista dei fumetti di Tiziano Sclavi fa da sottofondo alla cena con delitto del 26 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria.

Si comincerà con la “Cena con delitto”. In questa serata il protagonista indaga su alcuni crimini misteriosi commessi da un assassino descritto da alcuni come un inquietante “coniglio rosa”. Il dubbio è se si ha a che fare con un serial killer o con qualcosa di sovrannaturale e sarà il pubblico a svelare il mistero scoprendo chi tra gli attori è in effetti l’assassino e quale sia il suo movente.

Si potrà ascoltare la trama, interagire coi figuranti, conoscerli quando passeranno accanto al tavolo, facendo domande sulla loro storia. Ogni informazione porterà vicini alla soluzione del caso e a scoprire l’assassino.

Le squadre che identificheranno l’assassino vinceranno un premio.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: Dorian, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/01/2024

Data Fine: 26/01/2024

Ora: 20:00

Artista: cena con delitto

Prezzo: 25.00

