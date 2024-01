Cinque giornate dedicate ai giovani del territorio per una scelta importante fra orientamento permanente e informazioni scolastiche, universitarie e professionali

L’innovazione che avvolge ogni aspetto del nostro tempo, riguarda anche il delicato tema dell’orientamento, attività importante di un particolare momento della vita di tutti i giovani studenti, ed è in tale prospettiva che il Majorana di Milazzo, nella terza settimana del mese di gennaio, da lunedì 15 a venerdì 19, ha proposto al territorio una ricca e variegata offerta informativa.

Numerosi e vari gli appuntamenti che i locali dell’istituto mamertino hanno ospitato grazie a una organizzazione eccezionale che ha consentito, nei 5 giorni dedicati, la presenza di oltre 2000 persone, fra ex studenti, diplomandi e giovani alunni delle scuole medie del territorio.

“Orientare è l’imperativo categorico a cui il tecnologico Majorana risponde nel suo lavoro quotidiano di agenzia educativa d’eccellenza che, ponendo al centro l’alunno, lo accompagna nel processo di formazione umana e professionale in un approccio più che mai adeguato e funzionale alle sfide di una società a confronto con le nuove frontiere della rivoluzione digitale e dell’Intelligenza artificiale – è il commento del Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, proiettato a fare del lifelong, orientamento permanente, la nuova cifra distintiva dell’istituto.

La kermesse, distinta in due momenti, ha accolto numerose agenzie formative del territorio: dai dipartimenti delle Facoltà universitarie di Messina, Palermo, e Kore di Enna e delle fondazioni ITS, ai rappresentanti delle Forze armate, dai dirigenti del polo industriale milazzese alle aziende partner della scuola partners che da anni ormai collaborano con l’Istituto mamertino per dei percorsi informativi sulle opportunità di formazione post diploma, universitari o professionalizzanti offerti dal territorio, per poi procedere ad ospitare, in tre giornate, gli alunni degli istituti d’istruzione superiore di primo grado del territorio prossimi a operare la difficile scelta della scuola superiore di secondo grado.

Interessata e cospicua la partecipazione degli studenti che hanno potuto comunicare con i referenti delle maggiori università del Meridione circa le loro scelte future, trovare informazioni essenziali sull’iter da seguire per coloro che decideranno di arruolarsi nelle forze armate, conoscere iniziative di possibili formazioni specifiche o assunzioni da quelle agenzie del lavoro che daranno la possibilità ai giovani in cerca di prima occupazione di presentare il curriculum vitae per inserirsi in una banca dati utile per il loro reclutamento, mentre particolarmente vivace ed entusiasmante la presenza dei giovani alunni delle medie che, tramite il peer tutoring degli alunni del Majorana, hanno visitato i laboratori e gli ambienti dell’istituto per un orientamento efficace e completo.

Con questa diciottesima edizione dell’Orienta@giovani l’intera comunità del Majorana ha ancora una volta progettato e presentato a un’utenza sempre più esigente e consapevole un efficace servizio di supporto all’acquisizione di sempre maggiore consapevolezza sulla propria identità e sulle proprie capacità allo scopo di raggiungere il pieno sviluppo personale e al contempo di contribuire al progresso sociale.

Lo sviluppo e l’implementazione delle competenze trasversali, quali autonomia, autoconsapevolezza, pianificazione, adattabilità e gestione del cambiamento, trovano piena declinazione nell’intero impianto didattico-educativo dell’Istituto che, recependo ed adottando le idee del movimento delle Avanguardie Educative, partecipando attivamente alla sperimentazione di nuovi modelli di scuola con il supporto dell’Ente Nazionale per la ricerca educativa INDIRE, con lo sguardo alla tradizione, al Nuovo Umanesimo, ai valori etici e alla cultura del territorio, non disgiunto dalla necessaria e vigile attenzione all’innovazione tecnologica e metodologica, si avvia ad entrare tra le grandi scuole protagoniste del cambiamento del panorama educativo e formativo italiano.

