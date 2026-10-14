Conoscere il territorio, comprendere il cambiamento, pianificare le decisioni, anticipare il futuro: la presentazione della piattaforma di data visualization interattiva per monitorare le dinamiche socioeconomiche

“Quando i dati diventano scelte. Conoscere il territorio, comprendere il cambiamento, pianificare le decisioni, anticipare il futuro” è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì prossimo 16 ottobre, alle ore 10.30, nella sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11 – 2° piano). Saranno presenti Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive. Nel corso della mattinata, sarà illustrata la piattaforma di data visualization interattiva per monitorare le dinamiche socioeconomiche del territorio, ma anche i dati occupazionali, a cui enti pubblici, imprese, associazioni di categoria potranno fare riferimento nei loro processi decisionali. Il servizio è realizzato da InfoCamere per la Camera di Commercio di Palermo Enna.

Luogo: Camera di Commercio Palerrmo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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