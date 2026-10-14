LA FONDAZIONE FEDERICO II DEDICA UN TRIBUTO A JEFF KOONS

Palazzo Reale non è più, da tempo, soltanto il custode della solennità millenaria della Cappella Palatina o delle memorie dei sovrani normanni. È diventato, con crescente autorevolezza, una vera e propria “fabbrica di idee”, un hub in cui l’antico e il modernissimo non solo convivono, ma si alimentano a vicenda in un cortocircuito visivo e concettuale che ha trasformato Palermo in una capitale dell’arte contemporanea.

Dalle provocazioni pop di Jeff Koons alle sculture di Jago, passando per le inquietudini di Ryan Mendoza e l’energia di Omar Hassan, la Fondazione Federico II, sotto la guida della Direzione Generale e la Presidenza dell’ARS, ha intrapreso una strategia culturale coraggiosa: portare a Palermo il meglio della scena artistica internazionale, trasformando le sale monumentali in un palcoscenico per il dibattito sul presente.

L’arte che dialoga con la storia

Il successo di questa formula risiede nella capacità di non “chiudere” il Palazzo in un sistema statico. Al contrario, le scelte curatoriali mirano a creare un dialogo tra la sacralità dei mosaici bizantini e la sperimentazione linguistica dei nostri giorni. Un esempio lampante è il recente annuncio del Jeff Koons Tribute, dove le superfici cromate e specchianti dell’artista statunitense, pensate per riflettere lo spettatore, creano un legame concettuale potente con l’oro eterno della Cappella Palatina.

Non è la prima volta che Palazzo Reale accetta questa sfida. Ricordiamo il potente impatto di Look Down di Jago nel Cortile Maqueda: quel bambino in marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale, è diventato il simbolo dello sguardo rivolto ai più fragili, in una piazza che trasuda storia. O ancora, il progetto The Golden Calf di Ryan Mendoza, una mostra diffusa che ha saputo integrare pitture, sculture e installazioni site-specific, sfidando il pubblico con il suo “delirio organizzato” tra sacro e profano.

Un laboratorio permanente

La trasformazione di Palazzo Reale in un laboratorio di pensiero è testimoniata anche dal ciclo Cantiere Cultura e del Contemporaneo al Museo RISO e dalle esposizioni di Edoardo Dionea Cicconi (con la sua installazione scientifico-artistica 150-93 VIII) e di Omar Hassan, con la sua mostra Punctum. Hassan, con le sue opere realizzate in simbiosi con lo spazio – come la Nike “in dolce attesa” – ha esplorato il confine sottile tra la classicità e la contemporaneità, portando a Palermo un’energia che va oltre la semplice esposizione.

Il Palazzo è diventato un organismo vivo. Le opere non sono semplici oggetti esposti, ma “diaframmi” che scandiscono lo spazio, invitando il visitatore a una visione non passiva. Che si tratti di riscoprire figure femminili dimenticate dalla storiografia, come nel caso del ritratto di Antonia Minore, o di riflettere sulla memoria collettiva attraverso opere come Il Branco di Velasco Vitali, la Fondazione Federico II continua a dimostrare che la cultura è un asset dinamico, capace di rigenerare il territorio.

In un’epoca in cui l’apatia dell’arte rischia di appiattire il dibattito, Palazzo Reale di Palermo sceglie invece di restare un cantiere aperto. Dove, come suggerito dal titolo di una delle mostre più significative, il “punto” di rottura diventa, paradossalmente, l’unico modo per vedere meglio la realtà.