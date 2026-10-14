Nuovo incarico per il coordinatore cittadino di Alessandria della Rocca. Prosegue il rafforzamento della presenza dell’UDC sul territorio agrigentino.

Giuseppe Valerio Ciaravella è il nuovo Responsabile dell’UDC per i Comuni Montani della provincia di Agrigento. La nomina è stata conferita dal Coordinatore provinciale dell’Udc, Fabio La Felice, sentito il parere favorevole del Coordinatore politico dell’Udc Italia in Sicilia, On. Decio Terrana.

Già Coordinatore cittadino dell’Udc di Alessandria della Rocca, Ciaravella assume il nuovo incarico nell’ambito del percorso di consolidamento e rafforzamento della presenza del partito nei territori della provincia agrigentina, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità montane e delle aree interne.





La scelta rappresenta un riconoscimento della professionalità, dell’esperienza e dell’impegno politico di Ciaravella, che continuerà a contribuire alla crescita dell’Udc attraverso il dialogo con le realtà locali, gli amministratori e i cittadini.

“La nomina di Giuseppe Ciaravella – dichiarano La Felice e Terrana – si inserisce nel percorso di radicamento territoriale che stiamo portando avanti con determinazione. Siamo certi che la sua esperienza e il suo impegno contribuiranno a rafforzare la presenza dell’Udc, dando voce alle istanze delle comunità montane e valorizzando le potenzialità dei nostri territori”.

Con questo nuovo incarico, l’UDC conferma la volontà di costruire una presenza politica sempre più capillare, fondata sui valori del moderatismo, della partecipazione e dell’attenzione alle esigenze delle comunità locali.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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