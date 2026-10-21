“Un investimento straordinario per migliorare la qualità della vita di migliaia di famiglie siciliane, riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e contrastare la povertà energetica. Il piano da 219 milioni di euro, di cui 142,7 milioni provenienti dal PNRR, rappresenta un’importante opportunità per la Sicilia e per la provincia di Catania”. Lo dichiara Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Catania, commentando l’ammissione a finanziamento di 13 progetti regionali nell’ambito della misura REPowerEU dedicata all’efficientamento energetico degli alloggi popolari. “Particolarmente significativo è il risultato conseguito dallo IACP di Catania, che con nove progetti approvati e 102 milioni di euro di incentivi si colloca ai vertici nazionali per capacità di intercettare queste risorse. Un risultato che testimonia l’importanza della programmazione e del lavoro svolto dagli enti coinvolti”.





Gli interventi prevedono cappotti termici, nuovi infissi, pompe di calore e impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici di almeno il 30%, garantendo abitazioni più confortevoli e bollette meno onerose. “Questi investimenti – prosegue Cardillo – assumono un significato particolare per il territorio jonico-etneo, dove il recupero dell’edilizia popolare costituisce una priorità sociale e infrastrutturale. Nel comprensorio jonico-etneo, Giarre e Riposto rappresentano due realtà nelle quali occorre proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico. A Giarre sono già documentati importanti interventi, come quello relativo ai 37 alloggi popolari di via Gorizia, per i quali è stata avviata una procedura di completamento dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico. Ulteriori proposte di riqualificazione energetica riguardano complessi residenziali cittadini, a conferma dell’esigenza di continuare a investire in questo settore. Anche a Riposto è fondamentale rafforzare la programmazione degli interventi sugli alloggi pubblici, integrandola con le iniziative di rigenerazione urbana già previste per il territorio. La misura REPowerEU interessa inoltre altri importanti centri della provincia. A Caltagirone, le procedure dello IACP di Catania individuano cinque edifici per complessivi 238 alloggi, mentre a Palagonia sono interessati tre edifici per 20 alloggi. Sono esempi concreti della portata territoriale di un programma che punta a intervenire non soltanto nel capoluogo, ma anche nei centri della provincia”.





“Desidero esprimere un sentito plauso al Governo Meloni e al Governo Schifani per l’attenzione rivolta alle politiche abitative e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Un riconoscimento particolare va all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, per l’impegno profuso nel seguire questa importante misura, e al presidente dello IACP di Catania, Sicali, per il lavoro di programmazione e progettazione che ha consentito all’ente etneo di conseguire risultati di assoluto rilievo. Si tratta di politiche che Fratelli d’Italia sostiene con convinzione, nella consapevolezza che il diritto alla casa debba essere accompagnato dal diritto a vivere in abitazioni dignitose, sicure ed energeticamente efficienti. L’obiettivo adesso – conclude – è trasformare le risorse assegnate in cantieri, lavori e benefici tangibili per i cittadini, continuando al contempo a lavorare affinché anche gli ulteriori progetti già predisposti possano trovare adeguata copertura finanziaria”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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