Palermo si prepara a riaccendere le luci del Natale con uno degli appuntamenti più attesi e storici della città. A partire da sabato 24 ottobre alle ore 18, le porte del Polo Fieristico Pala Giotto si apriranno ufficialmente per dare il via alla nuova edizione della Fiera di Natale, che accompagnerà i visitatori per tutto il periodo delle feste fino al 27 dicembre 2026.

L’intera area di piazzale Giotto si trasforma in un vero e proprio villaggio delle meraviglie ad ampio respiro, combinando in un unico grande spazio espositivo la magia delle fiere natalizie tradizionali, la convenienza dello shopping e l’adrenalina di uno dei più grandi luna park della Sicilia. Con oltre 7.000 metri quadrati all’aperto e una grande tensostruttura coperta di 1.600 metri quadrati, la manifestazione è progettata per offrire intrattenimento a famiglie, giovani e appassionati in qualunque condizione meteorologica.





Shopping, artigianato e area food

La fiera ospita decine di stand commerciali e artigianali, confermandosi una vetrina fondamentale per le imprese e gli artigiani del territorio siciliano. Tra i corridoi coperti sarà possibile trovare tantissime idee regalo originali, addobbi per la casa, prodotti di hobbistica, ceramiche e creazioni fatte a mano. Non mancherà una ricca area dedicata al ristoro e al fast food, dove gustare leccornie tipiche del periodo, dolci della tradizione e specialità dello street food locale.

Il Luna Park e le grandi attrazioni

Punto di forza indiscusso della manifestazione rimane la grandiosa area divertimenti esterna. Il parco giochi propone attrazioni spettacolari adatte a tutte le età: dalle giostre classiche per i più piccoli fino alle strutture più adrenaliniche per gli amanti del brivido. Gli autoscontri, la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica: il divertimento è assicurato tutti i giorni a partire dal pomeriggio.

La Fiera di Natale di Piazzale Giotto rappresenta la scelta ideale per passare i pomeriggi e le serate immersi in un’atmosfera di festa, luci e condivisione.

Luogo: Palagiotto , Piazza Rocco Chinnici

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.