Importanti novità per i servizi scolastici cittadini. Con il Decreto n. 506 del 2 ottobre 2026 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione, il Comune di Monreale ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per la realizzazione di una nuova mensa presso il plesso “Francesca Morvillo” nell’anno 2028. L’opera consisterà nella realizzazione di una moderna tensostruttura all’interno dell’area esterna dell’istituto.

Questo importante traguardo permetterà di potenziare l’offerta formativa e di supportare l’estensione del tempo pieno, rispondendo in modo concreto alle necessità delle famiglie del territorio.





Per Fabrizio Lo Verso (ex assessore all’Edilizia scolastica, che ha avviato l’iter con l’atto di indirizzo dello scorso giugno):«Vedere concretizzato questo risultato ci riempie di orgoglio. Avevamo posto le basi con tempestività per candidare la scuola a questi fondi regionali, offrendo un servizio essenziale per l’estensione del tempo pieno. Grazie ai nostri tecnici siamo riusciti ad ottenere un grande risultato per la nostra comunità scolastica».

«Questo finanziamento – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità e per la crescita della nostra offerta scolastica. Dotare il plesso “Morvillo” di una moderna area mensa significa rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, migliorando la qualità della didattica e dei servizi “.

“Il governo regionale continua – il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia- a dare risposte concrete ai territori. Questo finanziamento testimonia l’attenzione verso le scuole di Monreale, investendo nel futuro dei giovani e offrendo un sostegno reale alle famiglie”.





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