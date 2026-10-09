La città normanna si appresta a vivere una giornata memorabile all’insegna della grande musica sinfonica e sacra. Sabato 10 ottobre 2026, Monreale ospiterà un prestigioso concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS) e impreziosito da un riconoscimento di altissimo profilo istituzionale: l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a testimonianza del valore artistico e sociale delle manifestazioni. Il Concerto dell’Ensemble di Archi della FOSS. Un viaggio emozionante attraverso i capolavori della musica classica e contemporanea per archi con brani firmati da grandi maestri della storia della musica come Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart e Samuel Barber. Evento centrale inserito all’interno della prestigiosa Settimana Internazionale di Musica Sacra 2026, pensato per unire la profondità della spiritualità e della tradizione storica del IV Centenario del Santissimo Crocifisso (1626-2026) alla bellezza sublime dell’arte sinfonica.





Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha voluto esprimere il proprio sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti:

“Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana per la straordinaria disponibilità e collaborazione, che permetterà alla nostra cittadinanza di godere dell’eccellenza artistica del suo Ensemble di Archi. Siamo immensamente orgogliosi di poter fregiare questo appuntamento dell’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un riconoscimento che premia l’impegno costante del nostro Comune nella promozione di eventi culturali di alto profilo e nella valorizzazione del nostro patrimonio territoriale.”

L’evento è stato organizzato dall’Area III Promozione Sociale e Territoriale e l’Ufficio Eventi del Comune, diretta da Pietroantonio Bevilacqua che ha curato con lo staff ogni dettaglio logistico e tecnico per garantire una giornata indimenticabile.

Tutti i cittadini, gli organi di stampa e i visitatori sono invitati a partecipare.

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