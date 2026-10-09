«Ogni giorno per le nostre famiglie è un’incognita insostenibile. Ricevo continuamente telefonate disperate da parte di genitori e pendolari per corse saltate, ritardi e mezzi che non passano. I nostri ragazzi e i nostri lavoratori hanno il sacrosanto diritto di poter contare sui servizi pubblici e sulla certezza di rientrare a casa. Adesso basta».

A scendere in campo con forza è l’Assessore all’Istruzione del Comune di Montelepre, Giusy Tinervia, che denuncia una situazione ormai giunta al punto di rottura a causa dei continui disservizi legati alle linee gestite dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST). Un dramma logistico che non colpisce soltanto Montelepre: la corsa, essendo unica, penalizza di riflesso e inevitabilmente anche il vicino Comune di Giardinello, lasciando un intero comprensorio privo di collegamenti certi per gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro.





A fare eco alla denuncia dell’Assessore Tinervia è il Sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, che evidenzia come il problema si estenda ben oltre i confini comunali:

«I disservizi dell’AST non sono più fatti episodici ma rappresentano un’emergenza che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale dei nostri territori», dichiara il Sindaco Giuseppe Terranova. «Come testimoniano anche le notizie e le segnalazioni che arrivano da comuni limitrofi come San Giuseppe Jato e San Cipirello, ci troviamo di fronte a una paralisi dei trasporti su scala provinciale. Come Sindaco non posso tollerare oltre che i diritti fondamentali dei nostri cittadini, a partire dal diritto allo studio dei ragazzi e da quello al lavoro dei pendolari, vengano sistematicamente calpestati da inefficienze gestionali non più giustificabili».





«Per questo motivo», prosegue l’Assessore Giusy Tinervia, «chiediamo ufficialmente e con massima urgenza la convocazione di un tavolo tecnico presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. La Regione Sicilia non può rimanere a guardare: serve un piano d’intervento immediato che riorganizzi le tratte, garantisca la copertura delle corse ed elimini una volta per tutte questi intollerabili disagi».

L’Amministrazione Comunale di Montelepre ribadisce la propria totale disponibilità a collaborare con gli organi regionali, fermo restando l’impegno a portare avanti la battaglia a tutela della propria comunità finché non verranno fornite garanzie certe e soluzioni definitive.

Il Sindaco L’Assessore all’Istruzione

Dott. Giuseppe Terranova Giusy Tinervia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.