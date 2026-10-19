Un padre assassinato, una famiglia lacerata, una richiesta di giustizia che si intreccia al desiderio di vendetta. Elettra porta in scena il conflitto di una delle figure più intense del mito greco. Lo spettacolo, firmato alla regia da Viviana Isgrò, che interpreta anche la protagonista, si terrà venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21, nel salone della chiesa di Nostra Signora di Czestochowa, in via Santa Cecilia a Rocca di Capri Leone (ME).

Al centro della vicenda, Elettra e il legame con il padre Agamennone, ucciso dalla madre Clitemnestra e da Egisto. La memoria del delitto alimenta un’attesa che coinvolge il fratello Oreste e mette a confronto affetti, responsabilità e sete di rivalsa. Una tragedia che continua a interrogare il pubblico sul confine tra giustizia e vendetta e sulle conseguenze della violenza dentro i legami familiari.





Accanto a Viviana Isgrò, il cast vede Anthony Foti nel ruolo di Oreste, Maris Stella De Francesco in quello di Crisotemi, Sonia La Rosa come Clitemnestra, Salvatore Messina nel ruolo del Pedagogo ed Elio Brunetto in quello di Egisto. Alessia Cicciari e Gloria Torre interpretano le amiche di Elettra.

Anthony Foti cura inoltre l’aiuto regia e le coreografie. Le parti corali sono affidate a Marco Sindoni, che ne segue la preparazione insieme a Foti. Il corpo di ballo è composto da Valentina Di Salvo, Rosanna Vasta, Alessia Cicciari e Gloria Torre.

Le colonne sonore originali sono di Sara D’Amico, Hanna Chausnuskaya e Mario Giglio. Il service è curato da Gianni Martino.

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