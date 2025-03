Palermo 13 marzo 2025 – Rinnovo delle Rsu nella sede palermitana di St Microelectronics, in via Tommaso Marcellini. Le elezioni si sono svolte in questi due giorni e oggi si è concluso lo spoglio.



La Fiom si conferma primo sindacato della sede palermitana dove lavorano 58 figure tra ingegneri e tecnici di alta specializzazione, impegnati nella ricerca, nella progettazione, nel design e nel collaudo di vari componenti legati all’automotive. Due le Rsu della Fiom elette: Vincenzo Marino e Vincenzo Campo, a sua volta Rls.



“E’ un grande risultato per la Fiom. Ha votato il 90 per cento dei metalmeccanici aventi diritto al voto e noi abbiamo ottenuto più del 60 per cento dei voti, ottenendo la maggioranza delle Rsu e l’Rls – afferma il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti – I lavoratori hanno premiato l’attività svolta dalla Fiom in questi anni all’interno del sito produttivo, dove siamo riusciti a raggiungere risultati importanti i termini di salario integrativo, occupazione, welfare e sicurezza”.

