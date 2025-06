Durante l’incontro che si è tenuto lo scorso 12 Giugno presso il cortile Platamone con le associazioni del territorio e il mondo sindacale nell’ambito della campagna elettorale per la scelta del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Catania, l’UGL Catania rappresentata dal Segretario nazionale della Federazione UGL Università e Ricerca, Raffaele Lanteri, e dal Segretario territoriale dell’Ugl Etnea Giovanni Musumeci ha presentato un decalogo di proposte concrete per il rilancio e la valorizzazione dell’Ateneo etneo.

«L’UGL ritiene fondamentale – sottolineano Lanteri e Musumeci partecipare attivamente al dibattito pubblico, ponendo all’attenzione dei candidati alla carica di Rettore una serie di temi prioritari per lo sviluppo dell’Università, la tutela del personale tecnico-amministrativo e docente e il miglioramento delle condizioni degli studenti»-

Ecco i dieci punti su cui la UGL chiede ai candidati di esprimere una posizione chiara e concreta:

1. Trasparenza nelle procedure concorsuali

Si chiede un impegno deciso per aumentare i livelli di trasparenza, pubblicità e legalità nei concorsi per l’assunzione di personale docente e tecnico-amministrativo. È inoltre necessario accelerare i tempi delle procedure per evitare vuoti negli organici che compromettono il funzionamento dell’Ateneo.

2. Superamento della carenza di personale

L’Ateneo soffre di una cronica carenza di personale. La UGL sollecita l’utilizzo di strumenti rapidi, come la mobilità e le graduatorie di altri enti, per il reclutamento. Per la didattica, propone l’impiego temporaneo di personale tecnico e amministrativo qualificato nei Dipartimenti. Si auspica inoltre una revisione della pianta organica per una distribuzione più razionale delle risorse umane.

3. Liquidazione emolumenti e potenziamento del welfare

La UGL chiede che venga garantita la puntuale corresponsione degli emolumenti accessori e degli eventuali arretrati al personale tecnico-amministrativo, nonché il potenziamento del welfare aziendale con nuovi servizi: asili nido, assistenza sanitaria, agevolazioni per il trasporto pubblico, convenzioni con esercizi commerciali, iniziative culturali e ricreative condivise con le organizzazioni sindacali.

4. Attrazione di capitali e sinergie con il mondo produttivo

È necessario implementare strategie per attrarre finanziamenti pubblici e privati, sviluppare infrastrutture e rafforzare il legame tra Università e imprese. Si auspica la stipula di protocolli d’intesa per favorire la formazione professionalizzante e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

5. Utilizzo del personale sanitario in formazione

La UGL propone che il personale sanitario in formazione venga impiegato prioritariamente nelle strutture pubbliche del territorio. L’eventuale impiego presso strutture private dovrà essere vincolato al riconoscimento di un rimborso economico all’Ateneo.

6. Internazionalizzazione della formazione e della ricerca

Si chiede un deciso incremento dei percorsi in lingua inglese per favorire la cooperazione con atenei stranieri e una maggiore apertura dell’Università di Catania verso il contesto accademico internazionale.

7. Collaborazione con gli Atenei dell’area mediterranea

La UGL auspica un rafforzamento delle sinergie con gli Atenei dei Paesi del Mediterraneo per condividere esperienze, progetti e buone pratiche, anche attraverso programmi di scambio tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

8. Accoglienza e diritto allo studio

Per contrastare il caro-affitti e migliorare le condizioni di vita degli studenti, si propone il potenziamento delle strutture di accoglienza e delle mense universitarie, accessibili anche al personale d’Ateneo tramite convenzioni.

9. Borse di studio per le Scuole di specializzazione

È necessario promuovere l’aumento delle risorse destinate alle borse di studio per le Scuole di specializzazione, così da garantire un accesso più ampio e contrastare la carenza di medici, in particolare alla luce della recente abolizione del numero chiuso in Medicina.

Inoltre un modello attrazione di capitali verso l’ateneo potrebbe essere quello di chiedere alle strutture private convenzionate che hanno chiesto di far parte della rete formativa di contribuire economicamente alla formazione stessa attraverso il finanziamento di specifiche borse di studio.

10. Istituzione del Corso Politecnico della Salute

La UGL sostiene l’istituzione di un nuovo Corso Politecnico della Salute, sul modello dell’Università di Bari, in grado di integrare competenze medico-scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche. Si tratta di una proposta innovativa che mira a formare professionisti in grado di affrontare le sfide della sanità del futuro, attraverso un modello multidisciplinare e interconnesso.

«L’Università di Catania deve essere – concludono Lanteri e Musumeci – un volano di sviluppo per il territorio. Con queste proposte intendiamo contribuire in modo costruttivo al dibattito e stimolare un confronto pubblico tra i candidati Rettore su temi concreti, nell’interesse dell’intera comunità accademica».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.