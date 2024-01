Palermo. La Uiltec Sicilia, coordinata a Palermo da Maurizio Terrani, vince per la prima volta le elezioni rsu/rls presso la sede Italkali (società che si occupa dell’estrazione del sale per uso alimentare e industriale) di via Principe di Granatelli. Al voto sono andati 31 lavoratori su 34 e 17 sono state le preferenze per la Uiltec. Per il sindacato, che si conferma primo con oltre il 55 per cento dei consensi, è stata eletta rsu Alessia Cardella. “E’ un risultato storico, certamente frutto dell’impegno profuso dalla Uiltec – dichiara lo stesso coordinatore Terrani -. All’Italkali siamo diventati un punto di riferimento per tutti i lavoratori. Adesso intensificheremo la nostra attività sindacale per migliorare le condizioni di tutti i dipendenti attraverso il confronto e il dialogo con le aziende”.



Nella foto da sinistra Maurizio Terrani, Alessia Cardella e Ivan Calicchia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.