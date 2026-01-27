“I biologi di Sicilia sono pronti a scendere in campo per aiutare le istituzioni regionali nella gestione dell’emergenza idrogeologica che sta colpendo la Sicilia, mettendo a disposizione competenze tecnico-scientifiche e presenza operativa sul territorio”.



Lo dice Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, intervenendo con una lettera aperta al presidente della Regione sugli effetti dei recenti eventi meteorologici estremi aggravati dall’uragano “Harry”.





“Gli eventi che stiamo vivendo impongono un’azione tempestiva e fondata sulle competenze – continua Pitruzzella –. Il dissesto idrogeologico e la fragilità degli ecosistemi richiedono un approccio multidisciplinare, nel quale il contributo dei biologi è essenziale. Per questo – prosegue – l’Ordine dei Biologi della Sicilia conferma la propria disponibilità a collaborare con il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario per l’emergenza, con la Protezione civile regionale e con gli assessorati competenti, per affrontare in modo coordinato le criticità emerse sul territorio.

Le competenze biologiche possono fornire un valido supporto nelle attività di analisi e pianificazione, anche mediante l’utilizzo di strumenti quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza. Tali strumenti sono essenziali per orientare decisioni pubbliche efficaci e sostenibili.

In questo spirito – conclude– rivolgiamo anche un appello alla Consulta delle Professioni di Palermo affinché promuova il coinvolgimento delle Consulte provinciali siciliane e degli Ordini professionali, per costruire una collaborazione interprofessionale a servizio della Regione Siciliana.

