Digitalizzazione dei servizi, nuova governance delle aree industriali e strumenti innovativi per sostenere le imprese. Sono questi i temi al centro dell’incontro promosso da IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in programma venerdì 30 gennaio alle 10,30 a Villa Airoldi, a Palermo. Un appuntamento che si propone come momento di confronto concreto sul futuro delle aree produttive siciliane e sulle politiche industriali regionali.

L’iniziativa, intitolata “Spazi, imprese, futuro. La piattaforma IRSAP per aree industriali più competitive”, riunirà rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori, con l’obiettivo di avviare un dialogo operativo sul rilancio delle aree industriali dell’Isola, in una fase in cui modernizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione dei servizi sono diventate leve decisive per attrarre investimenti e ridurre gli ostacoli burocratici.





Ad aprire i lavori sarà il commissario IRSAP Sicilia, Marcello Gualdani, con l’intervento “Aree industriali in Sicilia: cosa è stato fatto, cosa manca e cosa cambia ora”. Un focus sull’utilizzo dei 15 milioni di euro già investiti: tra interventi completati, opere in corso e criticità ancora da risolvere. Un passaggio importante per fare il punto su risultati concreti e priorità future, anche alla luce delle richieste del mondo imprenditoriale.

A seguire si terrà la tavola rotonda “Il futuro delle aree industriali siciliane. Governance pubblica, investimenti privati, semplificazione”. Un confronto che metterà a fuoco tre nodi centrali: la gestione degli spazi produttivi, il potenziamento degli investimenti infrastrutturali, la necessità di procedure più semplici e veloci. Tra i relatori figurano esponenti di primo piano del panorama istituzionale e associativo siciliano:

Dario Cartabellotta (Dirigente Generale Dipartimento Attività Produttive), Michele Cimino (Commissario dei Consorzi A.S.I.), Gaetano Collura (Direttore IRSAP Sicilia), Marcello Gualdani (Commissario IRSAP Sicilia), Luigi Rizzolo (Presidente Sicindustria) ed Edy Tamajo (Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana). Interessante sarà seguire l’incontro (ore 11,40) che gli imprenditori avranno con le istituzioni. Lo spazio: “La parola alle imprese: esigenze, proposte e confronto diretto con le istituzioni”, permetterà di presentare idee, segnalare problemi e soprattutto, avanzare proposte concrete.

A chiudere i lavori sarà l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, con l’intervento “Bandi e imprese: strumenti operativi e impegni sul tavolo IRSAP”. L’intervento di Tamajo verterà sui prossimi step previsti sul fronte dei servizi smart e delle infrastrutture industriali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.