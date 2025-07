«La questione sicurezza nel territorio di Misterbianco è diventata una vera emergenza sociale».

È la denuncia forte e chiara dei consiglieri comunali Katia Caruso, Filippo Lombardo, Davide Strano e Michele Zuccarello, che hanno deciso di intervenire in merito ad una situazione divenuta ormai insostenibile per cittadini e istituzioni.

«Non possiamo e non vogliamo restare inermi – dichiarano – davanti a fatti di cronaca che, con preoccupante frequenza quotidiana, affliggono la nostra comunità. Risse, aggressioni e atti di inciviltà si ripetono nel centro storico di Misterbianco, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica e il vivere civile».

I consiglieri sottolineano come il fenomeno non sia circoscritto al solo centro urbano: «Anche le frazioni di Belsito, Lineri, Montepalma e Poggio Lupo sono coinvolte. In queste zone si verificano episodi analoghi che richiedono un presidio costante e capillare del territorio. Le Forze dell’Ordine operano con grande professionalità, ma spesso si trovano a fronteggiare una situazione difficile anche a causa delle distanze e della carenza di risorse».

Alla luce di questo scenario, i consiglieri chiedono un intervento immediato e concreto: «Proponiamo l’istituzione urgente di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza, che coinvolga amministrazione comunale, Forze dell’Ordine, associazioni del territorio e cittadini. Si tratta di un’iniziativa necessaria, non solo per affrontare l’emergenza in atto, ma anche per prevenire ulteriori degenerazioni e costruire un modello di sicurezza partecipata ed efficace».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.