Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa ‘Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri’, voluta dall’amministrazione comunale per rafforzare il dialogo diretto con i cittadini e raccogliere segnalazioni, proposte e idee in un clima informale. Questa sera, sabato 6 luglio, alle ore 18:00, il sindaco Davide Vasta sarà presente nella frazione di Torre Archirafi, il suggestivo borgo marinaro di Riposto, per incontrare residenti, esercenti e villeggianti. L’incontro rappresenta un momento importante di ascolto e confronto, per condividere le esigenze del quartiere e illustrare i progetti in corso e le azioni previste per il miglioramento della vivibilità e della qualità dei servizi.

L’iniziativa vuole essere un momento di vera partecipazione civica, in cui l’amministrazione si mette a disposizione per ascoltare da vicino i bisogni del territorio, recepire suggerimenti e spiegare in modo trasparente le scelte amministrative. Torre Archirafi, per la sua vocazione turistica e la vivace vita di borgo, rappresenta un tassello importante nella visione di sviluppo della città, e l’incontro di oggi si propone di rafforzare la sinergia tra istituzioni e comunità locale. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare e a prendere parte attivamente a questo percorso di confronto costruttivo, segno concreto di una politica di prossimità attenta e presente in ogni frazione e quartiere della città.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.