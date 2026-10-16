Con grande entusiasmo e partecipazione presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale “Pietro Branchina” di Adrano si è svolto l’Erasmus Day 2026, quest’anno dedicato al tema “ColourErasmus: A Symphony of Colours, a Harmony of Cultures, One United Europe”. La mattinata ha rappresentato un importante momento di condivisione e festa per l’intera comunità scolastica, mettendo in luce i risultati dei percorsi di mobilità e scambio internazionale Erasmus+ e dei progetti eTwinning. L’evento ha visto il coinvolgimento diretto delle classi 3B INF, 4A INF, 3C INF, 3A TRS e 4C INF, affiancate dai rappresentanti d’Istituto e da una folta delegazione di studenti. L’evento è stato fortemente condiviso dalla dirigente Lucia Lomonico. Tutti i giovani partecipanti hanno indossato una maglietta bianca, trasformando l’Aula Magna in un colpo d’occhio suggestivo: una tela condivisa su cui le differenti culture e lingue europee si sono intrecciate in un’unica armonia di valori.





Il ricco programma ha alternato la presentazione delle attività progettuali a momenti di animazione e spettacolo, tra cui l’apprezzata esibizione del laboratorio di teatro francofono. Tra i momenti clou della giornata, la solenne cerimonia di consegna degli attestati per le certificazioni linguistiche internazionali Cambridge e DELE, che ha premiato l’impegno e il merito degli alunni.



L’iniziativa è stata coordinata dal Team Erasmus dell’Istituto composto, tra gli altri, la prof.ssa Rita Palazzotto, referente funzione strumentale per l’internazionalizzazione e i docenti Maria Grazia Buscemi e Julien Lemarchand.

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