“Un Sud in trasformazione – Dall’emergenza al metodo, attrarre chi crea futuro”, che si terrà venerdì 16 ottobre, alle 16.00, al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa.

L’evento sarà un’occasione di confronto sul futuro del Mezzogiorno, per delineare nuove prospettive di crescita, promuovere un momento di alta riflessione e confronto, coinvolgendo tra i più autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale ed economico.

L’iniziativa muove dalla constatazione che i recenti indicatori economici restituiscono l’immagine di un Mezzogiorno – e di una Sicilia in particolare – in sensibile ripartenza. Superando una narrazione orientata esclusivamente alle criticità, il convegno intende interrogarsi su come trasformare questa congiuntura favorevole in un cambiamento strutturale e duraturo. È proprio la transizione “dall’emergenza al metodo” a tracciare la rotta: l’intento è definire un modello sistemico e responsabile, in grado di affermare il Sud quale attrattore strategico per gli investimenti nazionali ed esteri.





I lavori si articoleranno in due sessioni di dibattito:

Prima sessione: Rappresentanti delle Istituzioni, di Invitalia, di Confindustria, dell’Impresa e delle professioni si confronteranno con una firma del giornalismo nazionale sulla metamorfosi in atto nel Sud, analizzando come trasformare una congiuntura favorevole in una crescita rigorosa, responsabile e continuativa.

Seconda sessione: Il confronto tra i Rettori metterà a nudo il paradosso che oggi interessa il Sud: a fronte di indicatori economici in crescita, i giovani continuano a non sceglierlo. Il convegno intende interrogarsi su come invertire questa rotta, creando un ecosistema del lavoro e della ricerca idoneo, non solo a trattenere le migliori risorse sul territorio, ma anche a richiamare talenti formatisi in altri contesti italiani e internazionali.

Il dibattito sarà articolato in due sessioni e si concluderà intorno alle 18.30.

Luogo: Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:00

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