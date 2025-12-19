L’intreccio di musiche coinvolgenti, danza e testi toccanti, ha conquistato il pubblico che ha riempito l’auditorium della scuola Pagoto, a Casa Santa (Erice), nelle prime due rappresentazioni dello spettacolo “Isola nura canta e cunta”, dedicato alla sicilianità e a sei siciliane illustri, prodotto dall’associazione Bayékou Eventi di Trapani in collaborazione con Officina Teatro LMC.



Si tratta di un emozionante viaggio nella tradizione e nei sentimenti, in atmosfere di altri tempi, che sarà replicato sabato 20 dicembre al Teatro Comunale di Custonaci e domenica 21 al Teatro Pardo di Trapani, sempre con orario di inizio alle 18.30 e con ingresso gratuito (previa prenotazione dei posti al 334 8958616).





Lo spettacolo rievoca la voce ribelle della Sicilia nei canti di Rosa Balistreri, il coraggio nelle parole dedicate a Franca Viola, la resistenza di Maria Occhipinti, la lotta contro l’omertà di Rita Atria, il dolore di una madre ferita e la coscienza politica di Felicia Impastato, la libertà e l’anarchia di Goliarda Sapienza; donne che colpiscono ancora con la forza delle loro parole e del loro canto, attraverso l’esibizione di Lory Violante (voce), Michele dell’Utri (chitarra), Franceco Virgilio (percussioni), Salvo Agosta (fisarmonica), Alma Passarelli Pula (voce narrante e danza), Lucia Poma (danza), Rosalba Santoro (voce narrante e danza); diretti dal regista Enzo Caputo e presentati da Pietro Bono.





«Siamo felici del successo riscosso dalle prime due rappresentazioni, tra la grande affluenza di pubblico e l’apprezzamento della messa in scena» afferma la vicepresidente di Bayékou Eventi, Anna Bianco, esprimendo ringraziamenti all’amministrazione comunale di Erice, per avere dato la disponibilità dell’auditorium, e all’amministrazione di Custonaci che ha concesso il patrocinio gratuito per la rappresentazione di sabato prossimo al teatro comunale.

«L’appuntamento di domenica al Teatro Pardo di Trapani sarà l’ultima occasione, per questo anno, di assistere allo spettacolo che celebra sei eroine siciliane coinvolgendo ed emozionando – aggiunge la vicepresidente dell’associazione – e invitiamo tutti coloro che sono interessati ad assistere a una delle rappresentazioni a contattare il numero 334 89 58 616, per la prenotazione dei posti a sedere (perché l’ingresso è gratuito ma non libero), o per altre informazioni sull’iniziativa.

“Da gennaio 2026 – viene anticipato da Bayékou Eventi – inizieremo a programmare ulteriori date dello stesso spettacolo, sia per matinée rivolte alle scuole, sia per rappresentazioni in altri teatri della provincia di Trapani e oltre i confini provinciali».

