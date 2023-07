Venerdì 7 luglio 2023 alle ore 19.00 sarà inaugurata un’opera monumentale in acciaio inox (h. mt. 5,00 compreso il basamento) dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La scultura è stata realizzata dallo scultore Nino Ucchino su commissione del Comune di Santa Teresa di Riva in seguito alla proposta avanzata dal Caffè Riva d’Arte di Santa Teresa di Riva. Rappresenta un’ala gravemente ferita in volo da forze oscure e criminali nello svolgimento della sua missione di Legalità. Un implacabile sole dispiega i suoi raggi risanando le lacerazioni inferte alla società dalle spine criminali. Il messaggio di Eroika è latore di Giustizia e Pace tra gli uomini, affinchè il sacrificio di tutti i martiri (magistrati, forze dell’ordine, società civile) rimanga ad imperitura memoria. L’opera verrà collocata in una piazza sul lungomare della cittadina ionica intitolato già ai due magistrati. Alla solenne cerimonia saranno presenti il Sindaco On. Danilo Lo Giudice, autorità civili, religiose, militari, la Croce Rossa italiana e associazioni culturali operanti sul territorio. Si prevede un’importante partecipazione della cittadinanza.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.