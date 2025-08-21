Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Quest’anno è un vero record di presenze, per questa rassegna che, da oltre vent’anni, porta musica, teatro, danza e comicità alle pendici del vulcano.

“Siamo molto orgogliosi del risultato di Etna in Scena quest’anno: è stato un successo che ha coinvolto l’intera comunità, portando a Zafferana migliaia di persone da tutta la Sicilia e anche da fuori regione.” – ha affermato il Vicesindaco Assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Coco – Si è registrato, al “Teatro Falcone Borsellino”, il sold out in concerti molto attesi, come quello con Cristiano De André, Afterhours Manuel

Luogo: Teatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.