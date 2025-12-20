“È stato approvato dall’Aula l’articolo che rifinanzia la legge istitutiva della Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. Una pagina di storia diventa occasione di valorizzazione turistica e un’opportunità di promozione e rilancio in chiave culturale e ambientale del nostro Vulcano e dei comuni interessati: Catania, Nicolosi, Belpasso, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Misterbianco e Pedara”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars dove, in queste ore, è in discussione la finanziaria regionale.

“Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Etna – prosegue Marano – è l’obiettivo della norma. Fare leva sulla straordinaria attrattività turistica del Vulcano e sulla sua bellezza che il mondo intero ci invidia, significa anche sfruttare finalmente a pieno un potenziale enorme che può produrre grandi risultati sul fronte della crescita economica di tutta la Sicilia”.

“Grazie al rifinanziamento della legge – – conclude la parlamentare – i comuni coinvolti nell’itinerario della ‘Lava della ruina – percorso del 1669’, in cui insistono i Luoghi della memoria, avranno a disposizione i fondi per mettere in atto iniziative di sviluppo e promozione turistica e culturale”.





