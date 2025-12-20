I sogni son desideri – il concerto, emozioni e applausi al teatro GoldenUn viaggio ricco di emozioni attraverso i celebri capolavori Disney. I sogni son desideri – il concerto”, spettacolo organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla, giunto alla sua 11esima edizione, ha incantato il pubblico del teatro Golden di Palermo.

Tra una favola e l’altra, cantanti, attori, ballerini immersi nella musica e nei giochi di luce, hanno sorpreso adulti e bambini. Sul palco i brani dei cartoni Disney più amati con ambientazioni e costumi, studiati minuziosamente.

Talentuosi performer, hanno animato il grande show con le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Biancaneve, Rapunzel, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e tanti altri.

Tutti i brani, rivisitati e arrangiati, sono stati eseguiti dal vivo e hanno divertito e unito le famiglie in un’atmosfera magica, in un’esperienza unica e indimenticabile.





Luogo: teatro Golden, via Terrasanta, 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

