VIAGRANDE – “I sogni possono diventare realtà per un sindaco che non ha né padroni né padrini”. Con queste parole l’avvocato catanese Mario Brancato ha annunciato la sua candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta per le elezioni di maggio.





Dopo oltre vent’anni lontano dalla politica comunale, Brancato ha spiegato perché ha deciso di rimettersi in gioco durante l’incontro organizzato il 19 dicembre a Villa Itria, a Viagrande.





“San Giovanni La Punta ha bisogno di risanamento e importanti novità. I problemi sono tanti, anche sul piano economico. Esigenze che renderebbero sconveniente qualsiasi impegno che tolga tempo al lavoro e alla famiglia, ma in molti mi hanno chiesto di portare ‘aria nuova’ e m’impegnerò per farlo”.





A sostenere Brancato sarà la lista civica Onda. Al momento non ci sono simboli di partito e la posizione resta di apertura verso l’ingresso di buone idee civiche.





“Onda è una lista che ho fondato oltre vent’anni fa ed è sempre rimasta coerente sul territorio di San Giovanni La Punta, portando in consiglio comunale sempre dei rappresentanti. Vedremo cosa penseranno di fare i partiti. Ho sempre detto che questo progetto avrebbe bisogno dell’aiuto del Centro destra, dove è più vicino per ideologia, ma le idee buone non hanno necessariamente un solo colore politico”.





Il confronto sarà l’asse portante della campagna elettorale, con appuntamenti sul territorio preparati per raccogliere istanze e proposte. Già dal primo incontro, Brancato ha rimesso la decisione agli elettori.





“Di incontri faremo altri. Ascoltando le persone conosco le critiche e ciò che funziona. Il dialogo è fondamentale per comprendere i problemi e affrontarli. Sono nelle mani degli elettori perché se il progetto non vincerà, le parole resteranno sogni. Per questo penso che i sogni possono diventare realtà per un sindaco senza padroni né padrini e che ha un solo dovere, fare il meglio possibile per San Giovanni La Punta”.





Marco Forzese, presidente provinciale Noi Moderati, primo a scommettere sull’avvocato catanese, ha confermato l’appoggio al progetto. A sostenere l’impegno su San Giovanni La Punta anche il sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino, insieme ai rappresentanti delle forze di maggioranza di alcuni comuni limitrofi e dello stesso comune di San Giovanni La Punta.

