Il suo nuovo spettacolo dal vivo, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo.

Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con corpo, voce e musica. Sul palco sarà accompagnato dalla sua band, in un mix di verità e finzione, tra luci e ombre, maschere e rivelazioni, per condurre il pubblico in un viaggio intenso fatto di racconti e frammenti di vita.





Al centro dello spettacolo ci sono la cronaca, i paradossi della giustizia italiana e le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. Con il suo stile diretto e senza filtri, Corona propone una narrazione personale che attraversa fatti, situazioni e personaggi noti.

Falsissimo nasce come format per il web e adesso diventa un’esperienza teatrale, dove parole, musica e immagini si fondono per dare forma a un racconto che riflette sul confine sottile tra realtà e rappresentazione.

Il risultato è uno spettacolo provocatorio e introspettivo, un viaggio dentro le verità e le finzioni del mondo dello spettacolo e dei social network. Una performance intensa e diretta che promette di non lasciare indifferenti.

Luogo: Teatro Golden, Via Terrasanta, 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

