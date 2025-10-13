Terna informa che dal 15 al 19 ottobre proseguiranno nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) le opere civili propedeutiche alla posa dei cavi ad alta tensione nell’ambito del progetto per la realizzazione del collegamento tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta, in provincia di Catania.



I lavori interesseranno via Marconi e via Roma, due importanti direttrici di collegamento est–ovest tra i Comuni di San Giovanni La Punta e Mascalucia. Per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione, Terna – in coordinamento con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale di Tremestieri Etneo – ha definito un piano di viabilità alternativo che assicurerà la regolare mobilità veicolare durante tutte le fasi operative. Le deviazioni saranno opportunamente segnalate mediante cartellonistica temporanea, con la presenza di movieri a supporto della viabilità per agevolare il traffico. Al termine delle attività, è previsto il rifacimento completo del manto stradale lungo l’intero tratto oggetto degli interventi.







L’opera contribuirà a incrementare l’affidabilità e la resilienza del sistema elettrico locale, rafforzandone la magliatura e riducendo l’impatto visivo e ambientale delle infrastrutture esistenti. Il progetto, sviluppato in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Tremestieri Etneo, Mascalucia e San Giovanni La Punta, include anche la demolizione di tre linee aeree, per un totale di circa 30 km di cavi e 107 sostegni, oggi situati in aree densamente abitate.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di investimenti di Terna in Sicilia, che con 3,5 miliardi di euro previsti nei prossimi dieci anni conferma l’isola come la regione con il maggior volume di interventi del Piano di Sviluppo 2025–2034. Con circa 330 dipendenti, Terna gestisce in Sicilia oltre 4.500 km di linee ad alta e altissima tensione e 81 stazioni elettriche, confermando la propria presenza sul territorio e il costante impegno per uno sviluppo sostenibile in sinergia con le istituzioni e le comunità locali.

