Domenica 19 ottobre 2025 (ore 17.45) la Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME) ospiterà la conferenza “Il silenzio, spazio di Luce. Riflessione sul Beato Angelico”. Sesto appuntamento del ciclo “Il Silenzio e il Martirio”, l’incontro sarà curato dallo storico e critico d’arte Daniela Fileccia.

Come sempre accade in queste occasioni, sarà possibile visitare la Fondazione ed ammirare le opere d’arte che custodisce.

Ingresso libero

Link evento Facebook: www.facebook.com/events/1982215632564935

Luogo: Fondazione Casa della Divina Bellezza, Via Roma, 7, FORZA D’AGRÒ, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 17:45

Artista: Daniela Fileccia

Prezzo: 0.00

Info:

Daniela Fileccia sarà la protagonista del sesto appuntamento del ciclo di incontri/conferenze “Il Silenzio e il Martirio”.

Storico e critico d’arte, Daniela Fileccia ci parlerà del Beato Angelico, un artista che ha messo il suo talento al servizio della fede, mostrando nelle sue opere una divinità che si rivela attraverso la Luce.

“Il Silenzio e il Martirio” ci sta accompagnando per tutto il 2025, un anno speciale visto che è quello del venticinquesimo Giubileo Universale Ordinario della Chiesa Cattolica, voluto da Papa Francesco e detto anche Giubileo della Speranza.

Il nostro percorso si pone l’obiettivo di riflettere sia su quella condizione favorevole alla crescita interiore che è il Silenzio, non dimenticando che per suo tramite si porta avanti la ricerca del senso, sia su quella condizione che porta l’essere umano a donare se stesso per dare risposta ad una meta trovata, in un atto d’amore che nella sua forma più estrema si configura con il Martirio.

Link: www.facebook.com/events/1982215632564935

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.