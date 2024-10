Nella giornata del 15 ottobre 2024, l’Istituto Amato Vetrano di Sciacca ha celebrato con grande entusiasmo la “Festa del Cuoco” in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi. L’evento, organizzato con il coinvolgimento sinergico di tutto il personale docente, assistenti tecnici e collaboratori, ha reso la giornata memorabile per tutti i partecipanti, celebrando non solo la figura del santo ma anche il legame tra tradizione culinaria e innovazione.





La manifestazione si è aperta con un toccante momento spirituale: due studentesse dell’Istituto hanno raccontato la vita di San Francesco Caracciolo e recitato una preghiera, dando un inizio solenne alla giornata. Subito dopo, la scena è stata dominata da un susseguirsi di attività entusiasmanti che hanno coinvolto non solo gli studenti dell’istituto, ma anche i giovani ospiti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Roncalli, provenienti da tre plessi di Caltabellotta, Burgio e Villafranca Sicula.





Gli studenti ospiti hanno avuto l’opportunità di esplorare l’azienda agraria della scuola, con una visita alla cantina che ha offerto loro uno sguardo da vicino sul processo di trasformazione dell’uva in vino. Questo viaggio nel mondo dell’enologia è stato un momento educativo di grande valore, arricchito da spiegazioni pratiche sul territorio e sui suoi prodotti.





Uno dei momenti più coinvolgenti della giornata è stato lo showcooking nella nuova sala “Masterchef” della scuola, dove gli alunni hanno potuto assistere alla preparazione di un piatto tradizionale. L’abilità degli chef e la spiegazione passo-passo hanno catturato l’attenzione dei ragazzi, che hanno poi avuto la possibilità di gustare un piccolo assaggio del piatto preparato, suscitando entusiasmo e curiosità verso il mondo della cucina.





La visita all’orto pensile dell’istituto ha permesso agli studenti di scoprire le tecniche di coltivazione sostenibile, seguita dalla degustazione di piatti nel salone Mendola. La degustazione, a cui hanno partecipato anche numerosi rappresentanti delle eccellenze gastronomiche locali, è stata un tripudio di sapori. Tra le attività ristorative presenti, spiccavano nomi come AMMARI, Reggia di Kokalos, Villa dei Paladini, pizzeria Garella e l’Extrabar, che hanno offerto una selezione di piatti della tradizione siciliana. Il tutto è stato supportato dalla presenza della Federazione Italiana Cuochi di Agrigento, che ha garantito la qualità dell’evento.





La Dirigente Scolastica, Nellina Librici, ha espresso la sua soddisfazione e il suo orgoglio per il successo dell’iniziativa, ringraziando calorosamente tutti i partecipanti. In particolare, ha rivolto un sentito grazie agli ospiti d’onore, tra cui i direttori Catanzaro e Interrante degli alberghi Lipari e Alicudi del gruppo Mangia’s e Giusy Gagliano del gruppo Settesoli, la cui presenza ha contribuito a rendere la giornata ancora più speciale.





La “Festa del Cuoco” si è quindi confermata un evento significativo non solo per celebrare la tradizione culinaria italiana, ma anche per promuovere la formazione dei giovani e la collaborazione tra scuola e territorio. Una giornata che ha saputo unire sapienza, passione e spirito di comunità, lasciando un segno profondo in tutti i presenti.

Luogo: Sciacca, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.