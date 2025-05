Sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile Gonzalo Quesada l’ambassador d’eccezione per la tappa conclusiva delle Feste del Rugby FIR/ISMEA, momento di promozione del movimento di base e di promozione di un’alimentazione sana e responsabile, con al centro la frutta in guscio di filiera italiana, in programma sabato 24 maggio a Palermo.

Dopo il centurione e leggenda del rugby italiano Mauro Bergamasco alla tappa inaugurale di Scampia e la stella della Nazionale Femminile Alyssa D’Incà all’appuntamento di Rozzano, il CT argentino degli Azzurri taglierà idealmente il nastro dell’appuntamento nel capoluogo siciliano, affiancato dal Presidente di ISMEA Livio Proietti.

Moltissimi i Club che, con tutte le categorie del minirugby, scenderanno sul campo del “Tenente Onorato”, con il movimento meridionale che torna, dopo l’appuntamento di Scampia, ancora una volta al centro dell’attività promozionale di FIR, in coerenza con la visione di un necessario rilancio del rugby nel Sud, al cuore dell’operato della Commissione dedicata dal Consiglio Federale a favore dello sviluppo della pratica nel meridione.

FIR e ISMEA sono legate dal 2024 da un rapporto di collaborazione promosso dal MASAF e orientato alla promozione della frutta in guscio italiana attraverso una campagna di comunicazione istituzionale che vede protagoniste le Azzurre e gli Azzurri, a cui si aggiungono momenti di valorizzazione sul territorio e nelle periferie volti alla diffusione del Gioco di Rugby, dei suoi valori fondanti e alla sensibilizzazione di buone pratiche alimentari presso le fasce di pubblico più giovani.

“Sport e sana alimentazione sono strettamente connessi tra loro. Le Feste del Rugby FIR/ISMEA uniscono la mia passione per il rugby ed il mio grande interesse per la cultura alimentare, aiutando il nostro movimento a far vivere a tante e tanti giovani quella divertimento e quella partecipazione tipiche del nostro sport. Sono felice di poter partecipare alla tappa finale di un progetto che ha portato sul campo tantissime ragazze e ragazzi, offrendo loro la splendida atmosfera di amicizia e divertimento che il rugby regala” ha dichiarato il CT dell’Italia Maschile, Gonzalo Quesada.

Le dichiarazioni del presidente FIR Sicilia, Orazio Arancio, e il programma

“Per noi è un piacere e un onore ospitare la Festa del Rugby in Sicilia, e in particolare a Palermo – ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale FIR Sicilia, Orazio Arancio -. È da tempo che lavoriamo affinché il rugby palermitano possa avere finalmente una casa stabile su cui costruire un progetto duraturo e solido. Questa giornata rappresenta anche un’occasione preziosa per dialogare con le istituzioni e sensibilizzarle sull’importanza di garantire, anche alla quinta città d’Italia, uno spazio dedicato a uno sport ricco di valori come il rugby”.

“Per quanto riguarda il movimento siciliano – ha spiegato il presidente -, siamo orgogliosi di ospitare questa tappa: è un’opportunità per mostrare, ancora una volta, che nel rugby siciliano c’è passione, entusiasmo e competenza. Ringraziamo il Ministero dell’Agricoltura, la Federazione Italiana Rugby e l’Esercito Italiano che ci ospita e supporta. Eventi come questo rappresentano un trampolino di lancio per la promozione del nostro sport. Sabato saranno presenti le scuole, ci sarà il rugby integrato, con un’importante valenza sociale, e ovviamente le società siciliane con il minirugby, che rappresentano il futuro del nostro movimento. Il nuovo Consiglio regionale crede fermamente che solo attraverso la promozione tra i più giovani si possa tornare ad essere competitivi a livello nazionale”.

“Ringrazio il CT Gonzalo Quesada per aver accettato l’invito, la Federazione per il supporto e tutti coloro che stanno lavorando per il successo di questa giornata: le società, i presidenti – chiosa Orazio Arancio – e tutti i consiglieri e delegati del Comitato”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Data: Sabato 24 maggio 2025

Luogo: Centro Sportivo Polifunzionale “Ten. Onorato”, Palermo

Organizzazione: MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; F.I.R.; C.R.S.

Con il patrocinio di: FIR

Programma:

• Ore 09:15 – Accoglienza squadre degli Istituti scolastici di Palermo

• Ore 09:30 – 11:00 – Partite di rugby giovanile (scuole di Palermo, categorie Under 10-12), arbitraggio educativo FIR

• Ore 11:00 – Arrivo delle delegazioni provinciali e incontro con il CT Gonzalo Quesada

• Ore 11:15 – Finali regionali dei giochi studenteschi (circa 88 atlete/i)

• Ore 12:00 – Cerimonia di apertura: Inno nazionale e saluti istituzionali (MASAF, FIR, Regione, Comune, organizzatori)

• Ore 13:00 – 14:30 – Partite tra società siciliane (categorie Under 10-12, circa 175 atlete/i), attività ludico-sportive e giochi di abilità, arbitraggio educativo FIR. Dimostrazione di rugby integrato e inclusivo con le squadre San Gregorio e Cus Catania (circa 40 atlete/i). A seguire, “terzo tempo”.

• Ore 14:45 – Saluti finali e chiusura evento





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.