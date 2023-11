Riprendono gli eventi della sesta edizione del Festival dell’Educazione,

dedicato alla figura di Pino Pennisi, instancabile promotore di iniziative dedicate a bambini e ragazzi

scomparso prematuramente.

Nel pomeriggio di oggi, nella sala B dell’Urban Center (in via Nino Bixio 1), curata dall’Avo, sarà messa

in scena “La Mariposas”.

Due, invece, gli appuntamenti di domani. In occasione della Giornata internazionale dell’albero, a partire

dalle 9, l’associazione Piantala terrà un’attività per le scuole superiori al termine della quale saranno

piantati due alberi in uno spazio libero dell’Urban Center. Seguirà un workshop che si terrà nella sala A.

L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i giovani sulla necessità di aumentare il verde in città.

Sempre nella sala A, ma a partire dalle 16, è previsto un laboratorio tenuto dall'associazione Bottega

d’Arte del maestro Luigi Fatuzzo, che ha curato anche la mostra “Donna è arte” inaugurata ieri all’Urban

Center sempre nell’ambito del Festival. L’esposizione propone una rappresentazione della donna in diverse

forme d’arte per riflettere sulla sua centralità nelle varie epoche storiche. Sono esposti i lavori degli allievi

della Bottega d’Arte che si sono concentrati sullo studio di volti di donne e sulle opere di Pablo Picasso

dedicate alla figlia Maya, anche lei artista e fotografa che ha dedicato parte della sua vita allo studio e alla

conservazione dell’eredità del padre. Inoltre è stato svolto uno studio, sia grafico che pittorico, su La

Guernica, opera picassiana della seconda metà del Novecento in cui le protagoniste sono le donne.

Il laboratorio di domani mattina, inoltre, vuol far comprendere che tutti possono disegnare e dipingere se

apprendono la tecnica e la meccanica dell’intelligenza creativa . Come tutti abbiamo imparato a leggere e a

scrivere, allo stesso modo possiamo apprendere come si disegna, e il disegno rappresenta l’ossatura della

pittura. Nessun dipinto si sostiene e prende forma se non ha un buon disegno al suo interno, così come il

nostro corpo senza scheletro non può sorreggersi.

Il Festival dell’Educazione è organizzato dalla strutta di Città Educativa del Comune, che si avvale della

collaborazione dell’associazionismo e del Terzo settore. Al suo interno, giovedì prossimo (23 novembre) si

terrà la XV edizione della Marcia dei Diritti, nata da un’idea di Pino Pennisi e che coincide con la Giornata

internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

