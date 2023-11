I genitori di più scuole della nostra città mi hanno appena espresso profonda preoccupazione e indignazione per il gravissimo ritardo nella distribuzione dei pasti scolastici. Oggi più plessi scolastici siracusani hanno ricevuto i pasti a partire dalle 14:15.

Ritardo imbarazzante rispetto anche all’orario di uscita degli stessi bambini. Solitamente i pasti vanno consegnati entro le ore 12:30 e oggi diversi genitori hanno ripreso i propri figli a scuola senza che gli stessi avessero usufruito del pasto.

Chiedo all’assessore Celesti di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione, sia garantendo un servizio di mensa efficiente, ma anche puntuale.

Chiedo inoltre una tempestiva risposta e chiarimento in merito al grave ritardo di quest’oggi che non può trovare giustificazioni nello sciopero sindacale indetto da alcune sigle.

Non solo, appare imbarazzante che in una città come Siracusa parta la refezione scolastica tre mesi dopo l’inizio della scuola, ma anche allo stesso tempo che non siano rispettati i termini di consegna dei pasti.

Servono risposte concrete e azioni immediate per porre fine a questa situazione intollerabile.

Gli studenti meritano di poter contare su pasti regolari e tempestivi, senza compromettere il loro diritto all’istruzione e al benessere.

IVAN SCIMONELLI, consigliere comunale e CAPOGRUPPO di INSIEME.

