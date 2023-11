Prosegue l’attività di controllo svolta dal personale militare della

Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa, a tutela

della risorsa ittica, dell’ambiente marino e, più in generale, mirata

a contrastare la pesca di frodo.

I militari della Guardia Costiera, nel corso dello scorso fine

settimana, in località “Baia di Santa Panagia”, in cui vige il divieto

assoluto di pesca, da mare e da terra, trattandosi di area

destinata al traffico mercantile, hanno dapprima sanzionato un

pescatore ricreativo a bordo di un natante da diporto intento a

calare una rete da posta di circa 200 metri, nello specchio

acqueo sottostante il pontile petrolifero e, successivamente, in

orario notturno, un altro pescatore intento ad effettuare la pesca

subacquea mediante l’utilizzo di bombole.

Ai due pescatori di frodo fermati sono stati contestati illeciti

amministrativi per un ammontare complessivo di euro 2.000,00,

oltre al sequestro del prodotto ittico e dell’attrezzatura utilizzata

per la pesca illecita. Il prodotto ittico, consistente in esemplari di

polpo (octopus vulgaris), una volta posto sotto sequestro, poiché

ancora allo stato vitale, veniva rigettato in mare e restituito quindi

al proprio habitat naturale.

La Capitaneria di porto di Siracusa, coglie l’occasione per

ricordare che la normativa attualmente vigente vieta la pesca

subacquea sportiva in orario notturno e mediante l’utilizzo di

apparecchi ausiliari di respirazione, nonché la pesca ricreativa

mediante l’utilizzo di reti di qualsiasi tipologia.

L’attività della Guardia Costiera di Siracusa si inserisce nel

complesso delle attività volte alla tutela dell’ambiente marino e

delle risorse ittiche, in linea con gli obiettivi istituzionali attribuiti

dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste di concerto con il Reparto Pesca marittima del Comando

generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

