Palermo, 10 febbraio 2025 – Il Deputato Questore all’ARS, On. Vincenzo Figuccia, ha inviato una nota ufficiale alle istituzioni competenti – Prefetto di Palermo, Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Presidenza della Repubblica – per chiedere chiarimenti urgenti sul rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini ucraini presenti in Italia.

Nonostante il Decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202) abbia stabilito la proroga fino al 4 marzo 2026, numerosi cittadini ucraini si trovano di fatto impossibilitati a rinnovare il loro permesso, a causa di una mancata comunicazione tra le istituzioni e le questure locali. La conseguenza? Persone bloccate senza documenti validi, senza accesso ai servizi essenziali, compresa la prescrizione di farmaci da parte del medico di base.

“Si tratta di un grave cortocircuito amministrativo – dichiara l’On. Figuccia – che sta creando un’emergenza sociale e sanitaria nei confronti di persone che hanno perso tutto a causa della pazzia della guerra. È inaccettabile che persone già in condizioni di vulnerabilità si trovino private dei loro diritti a causa di ritardi burocratici. Le questure non hanno ricevuto direttive chiare, e intanto migliaia di cittadini restano in una situazione di incertezza totale.”

Per sollecitare un’azione concreta, – conclude Figuccia – già in settimana depositerò un ordine del giorno all’Assemblea Regionale Siciliana affinché il Parlamento siciliano si attivi ufficialmente sulla questione, impegnando la Regione a intervenire presso il Governo nazionale per risolvere questa situazione di stallo burocratico.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.