“La Regione ha mantenuto l’impegno assunto con Fai-Flai-Uila. Ieri sera, l’Ars su proposta del governo Schifani ha approvato l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali. È stata così assicurata alla Sicilia più Protezione ambientale”.

I segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino commentano “con soddisfazione” l’esito del voto col quale l’Assemblea regionale ha stanziato le risorse che consentiranno di incrementare già dal prossimo anno le giornate di lavoro da 151 a 174, da 101 a 124 e da 78 a 101 per i tre raggruppamenti di operai non a tempo indeterminato.





“Avevamo già espresso nei giorni scorsi – affermano gli esponenti sindacali – fiducia per la conclusione positiva di una trattativa che ci ha visto dialogare a lungo con gli assessori all’Agricoltura e al Territorio, Luca Sammartino e Giusi Savarino, con i capigruppo di maggioranza e opposizione all’Ars, con le Commissioni Bilancio e Attività produttive guidate da Dario Daidone e Gaspare Vitrano”. I segretari di Fai-Flai-Uila ricordano come gli stessi rappresentanti di Governo avessero definito “obiettivo prioritario” l’incremento delle ore lavorative per i circa 13mila 500 stagionali della Forestale.





Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino concludono ancora: “Il Sindacato unitario ha vinto una battaglia, con senso di responsabilità privilegiando la concretezza alle illusioni. Abbiamo, però, ancora tanto da fare. Vogliamo ribadire che la riforma della Forestale era e resta necessaria per garantire una stabile ed efficace forza di Protezione ambientale alla Sicilia, ai siciliani. Porteremo avanti il nostro dialogo con le istituzioni politiche regionali per raggiungere quella meta, in cui crediamo fermamente oggi più di ieri”.

