Sono iniziate ieri a Fiumefreddo di Sicilia le operazioni di pulizia delle caditoie stradali, un’attività importante in vista delle intense piogge autunnali e invernali. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane, seguendo un programma che prevede di partire dalle aree maggiormente critiche e più soggette ad allagamenti. Prima dell’avvio delle operazioni è stato effettuato un accurato sopralluogo sul territorio, utile a individuare le situazioni che necessitano di maggiore attenzione e a programmare gli interventi in maniera mirata. Dalle verifiche è emerso un dato positivo: nelle zone in cui si era già intervenuti lo scorso anno, le caditoie si presentavano non ostruite.





“Abbiamo avviato le operazioni partendo dalle zone più delicate, quelle in cui, in occasione di piogge intense, si registrano maggiori criticità e rischi di allagamento – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – Prima di iniziare abbiamo effettuato un sopralluogo accurato per verificare lo stato delle caditoie e individuare le priorità. È stato positivo constatare che, nei punti in cui si era intervenuti lo scorso anno, le caditoie erano ancora libere da ostruzioni. Questo dimostra che il lavoro svolto da Ecolandia è stato efficace e che la manutenzione programmata può dare risultati concreti. La pulizia delle caditoie è un’attività fondamentale per favorire il corretto deflusso delle acque piovane e ridurre, per quanto possibile, i disagi legati alle precipitazioni più intense. Proseguiremo con gli interventi nelle prossime settimane – conclude – prestando particolare attenzione alle aree più esposte”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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