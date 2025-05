L’ambiente non si difende da solo. Servono senso civico e azioni concrete. È con questo spirito che sabato 24 maggio, alle ore 7, prenderà il via sul lungomare Marina di Cottone la Giornata Ecologica promossa dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici, attraverso un gesto concreto: la pulizia del litorale. Alla giornata hanno già aderito l’azienda che gestisce l’appalto dei rifiuti e diverse associazioni del territorio e realtà del volontariato: Ecolandia, Marinai d’Italia, Misericordia di Fiumefreddo di Sicilia, CleanUp Sicily, Gruppo Volontari Cleaning with Bongae, Coordinamento Pro Loco Jonica G.A.V., Croce Rossa Italiana – Comitato Ionico Etneo, Associazione Antares Fiumefreddo e Cold River.





“È un’occasione preziosa per unire le forze e dimostrare quanto teniamo al nostro territorio – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente”. Cittadini, famiglie e associazioni sono invitati a partecipare. Un’occasione per fare squadra, contribuire attivamente e prendersi cura del bene comune.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.