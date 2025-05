L’appuntamento promosso da Fodazione Ebbene, Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, Cooperativa Sociale Mosaico, Associazione C’era Domani Librino insieme all’Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” – con il Patrocinio del Comune di Catania – in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci, permetterà, per l’undicesimo anno consecutivo, agli studenti delle scuole catanesi di incontrare “testimonial di legalità” e partecipare a laboratori che descrivono le tante declinazioni del fare legalità.

Insieme al ricordo per tutte le vittime delle mafie negli spazi del Polo Educativo si leva una proposta di cittadinanza e partecipazione responsabile alla vita delle proprie comunità, proprio a partire dai più giovani.





L’iniziativa a Librino all’interno del Polo Educativo “Villa Fazio”

Centinaia di ragazzi si riuniscono ogni anno presso il Polo Educativo di Librino per celebrare e promuovere iniziative di contrasto alle mafie, per discutere di legalità, incontrare coloro che lottano contro le mafie e costruire comunità. Un luogo che ogni giorno dell’anno accompagna i ragazzi nella loro crescita personale e nella loro formazione con un’attenzione particolare a quei giovani che più di altri rischiano fenomeni di esclusione sociale, di povertà educativa, di contatto con l’illegalità.

L’edizione 2025

Il tema centrale dell’evento 2025, patrocinato dalla Fondazione Falcone, è “Fare Legalità”, e vuole essere un’occasione per dimostrare che la legalità si fonda su tanti piccoli e grandi comportamenti che devono attraversare la vita di ognuno, con la necessità di un’azione educativa forte di contrasto alle mafie.





Alle 09.00, dopo il momento Istituzionale di commemorazione le Istituzioni doneranno alle scuole presenti una pianta di ulivo – simbolo della legalità che dal Polo Educativo diventa azione e sentimento diffuso su tutto il territorio, di cui prendersi sempre cura.

A seguire, durante l’intera mattinata all’interno del Polo Educativo Villa Fazio, i giovani verranno coinvolti in tanti laboratori tutti incentrati sulle varie declinazioni del fare legalità.

Capaci di Crescere in Tutta Italia

L’iniziativa a Librino conclude una serie di appuntamenti che in 19 città d’Italia sono promossi da Fondazione Ebbene, dai suoi Centri di Prossimità e da organizzazioni partner che dimostrano che la legalità si costruisce in decine di modi, nelle comunità, nelle scuole, nelle agenzie educative…nello sport.





L’Immagine Capaci di Crescere

L’immagine di Capaci di Crescere 2025 è stata realizzata da Lelio Bonaccorso, fumettista siciliano che nella sua carriera ha collaborato con realtà editoriali di spicco come Marvel e Disney ..ma si tratta soprattutto di un talento che non ha lasciato la Sicilia e di un artista che ha la legalità nel cuore e nella sua matita la lotta alle mafie. Lelio ha firmato “Peppino Impastato un giullare contro la mafia” (Becco Giallo), S “La mafia spiegata ai bambini” “L’immigrazione spiegata ai bambini” (Beccogiallo) “Salvezza” e “A casa nostra… cronaca da Riace” (Feltrinelli)e molto altro.





Programma

Ore 8:30 – Accoglienza

Accoglienza degli studenti e delle delegazioni scolastiche. I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di biglietti commemorativi sul tema della legalità, che verranno poi esposti simbolicamente nei giardini di Villa Fazio.

Ore 9:00 – Momento commemorativo

Cerimonia in ricordo delle vittime della Strage di Capaci. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. In questo contesto, si svolgerà la consegna degli “Alberi della Legalità” da parte delle istituzioni alle scuole partecipanti, come gesto simbolico di impegno e memoria.

Ore 10:00 – Laboratori tematici di legalità

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e prenderanno parte a laboratori esperienziali, curati da associazioni e realtà del territorio. I laboratori affronteranno i seguenti temi:

– Riciclo creativo: educazione alla sostenibilità attraverso attività manuali e artistiche;

– Primo soccorso: nozioni base di emergenza e cura dell’altro;

– Cura dell’ambiente: percorsi di sensibilizzazione sulla tutela del verde e del decoro urbano.

Ore 12:30 – Conclusione e saluti finali

Chiusura della manifestazione con un momento collettivo di restituzione, ringraziamenti e saluti istituzionali.

Luogo: Polo Educativo, Viale Sisinna, 1, 95121 Catania CT, CATANIA, CATANIA, SICILIA

