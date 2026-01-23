I commercianti del borgo marinaro di Fondachello hanno lanciato la loro sfida al Ciclone “Harry”: la frazione marinara è tornata operativa già da questa mattina. Ristoratori, titolari di lidi e piccoli commercianti hanno trasformato la rabbia in energia, lavorando ininterrottamente per ripulire i locali, drenare gli ultimi residui d’acqua e mettere in sicurezza le strutture danneggiate. Per sottolineare l’importanza di questa ripartenza, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, e il vicesindaco, Veronica Musumeci, hanno effettuato un lungo sopralluogo tra le attività che hanno riaperto i battenti. Non una semplice sfilata istituzionale, ma un gesto di vicinanza concreta verso chi costituisce il motore economico del territorio.

Sebbene molti abbiano subito danni strutturali gravi, i titolari sono già al lavoro per le prime perizie e le riparazioni urgenti, decisi a non perdere nemmeno un giorno della programmazione futura. “Vedere queste saracinesche alzate a così poca distanza dal disastro è motivo di orgoglio per tutta Mascali — ha commentato il sindaco Luigi Messina — Questi imprenditori hanno dimostrato una resilienza straordinaria”. Tra i tanti operatori che hanno riaperto le porte della propria attività a tempo di record, c’è anche Marco Spina, noto ristoratore della zona, che ha voluto trasformare un momento di difficoltà in un’occasione di coesione comunitaria e istituzionale. Spina, la cui attività in via Spiaggia, è un punto di riferimento per il lungomare di Mascali, ha espresso parole di profonda gratitudine per l’attenzione ricevuta nelle ore immediatamente successive al disastro dal Comune e dalle ditte incaricate per la gestione dell’emergenza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.