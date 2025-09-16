Le principali associazioni datoriali della formazione professionale in Sicilia – ANFoP, ASEF, CENFOP, Federterziario Scuola, FORMA.RE e FORMA Sicilia – lanciano un appello urgente all’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, On. Mimmo Turano, chiedendo la sospensione immediata di ogni procedimento amministrativo relativo all’Avviso 7/2023 – 2ª Finestra.





La richiesta arriva a seguito delle nuove gravi criticità determinate per la seconda volta dal malfunzionamento della piattaforma informatica gestita da Sicilia Digitale, che ha causato continui rinvii, proroghe e disagi non solo agli enti di formazione, ma anche agli operatori del settore e ai cittadini siciliani.

“Siamo di fronte a un vero e proprio accanimento terapeutico sull’utilizzo di un sistema informatico inadeguato – dichiarano le associazioni – che sta arrecando danni concreti: gli enti sono paralizzati, i lavoratori non possono programmare con serenità e i cittadini continuano a essere privati di opportunità formative fondamentali”.





Le organizzazioni sottolineano come sia ormai indifferibile l’apertura di un confronto esclusivamente datoriale con l’Assessorato per individuare soluzioni concrete, trasparenti ed efficaci, in grado di restituire fiducia a un sistema oggi percepito come irrimediabilmente compromesso.

Le associazioni firmatarie ribadiscono la disponibilità immediata a un incontro con l’Assessore Turano e rinnovano la richiesta di interventi rapidi che scongiurino ulteriori danni al comparto della formazione professionale in Sicilia.

Le Organizzazioni datoriali firmatarie:

ANFoP, ASEF, CENFOP, Federterziario Scuola, FORMA.RE, FORMA Sicilia

