Riprendiamo le competizioni dopo la lunga pausa estiva! Dove eravamo rimasti? Con la vittoria di Riccardo Orlando nella Formula 4FX a Imola con Pole position e giro più veloce! Ieri alla ripresa del campionato regionale kart ennesimo podio sul circuito ” cittadino” di Triscina (TP).

Un weekend molto veloce e competitivo. Partito dalla 3 posizione in griglia (4 piloti in 80 millesimi di secondo) con una partenza ottima ti metti in seconda posizione alla ricerca del battistrada Del bravissimo Peppe Birriolo concludendo alla fine in seconda posizione. Che dire! Continuano i podi Nella tua carriera di KARTISTA E FORMULA 4 FX.





L’obiettivo primario, in una stagione lunga, non è sempre vincere ogni singola gara, ma conquistare punti preziosi per il titolo. E in questo, il talento siciliano è stato magistrale.

Nonostante il secondo posto, Orlando mantiene saldamente la prima posizione nella classifica generale del prestigioso trofeo nazionale. Un risultato che parla della sua costanza e dell’affidabilità della sua preparazione in un campionato estremamente competitivo.

La stagione è ora nel suo clou. Mancano solo tre appuntamenti al termine del Trofeo Circuiti Cittadini, che toccheranno alcuni dei tracciati più iconici della Sicilia: Bagheria, Caccamo e la finale a Marsala. Un trittico di gare che si preannuncia come un epilogo emozionante.





Ma per il pilota palermitano non c’è tempo per riposarsi sugli allori. Il suo talento è richiesto su un palcoscenico ben più grande. Questo fine settimana, infatti, Orlando scenderà in pista all’Autodromo di Vallelunga per affrontare la penultima gara del campionato di Formula 4 FX.

Un impegno doppio che dimostra il suo profilo di pilota completo, in grado di competere ai massimi livelli sia nel karting, palestra fondamentale dello sport motoristico, che nel monoposto delle formula 4 fx, , dove si scrive il futuro del motorsport.

Quello di Riccardo Orlando è un nome da tenere d’occhio. La sua stagione è un perfetto equilibrio tra la concretezza di un leader nel karting nazionale e l’ambizione di chi sogna di scalare le categorie superiori. La strada per il titolo è ancora lunga, ma dopo la prova di carattere di Triscina, è più chiaro che mai: Orlando ha tutte le carte in regola per lottare fino all’ultimo giro.

