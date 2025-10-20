Gallina: “Il precariato non è solo una condizione lavorativa: è un destino imposto. Una condanna alla marginalità, all’incertezza, alla rinuncia programmata ai propri diritti fondamentali (sentenza tribunale del lavoro). Nessun lavoratore deve restare indietro!

La stabilizzazione dei lavoratori ASU in Sicilia nel 2025 procede grazie alla Legge Regionale 1/2025, che ha stanziato risorse e previsto procedure per l’assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alle norme ordinarie. L’obiettivo è garantire continuità lavorativa ai precari, con l’integrazione di contributi regionali e comunali.



Anche l‘ultimo ex Pip ha firmato i contratto di lavoro e può considerarsi stabilizzato, ma la gioia di una lotta lavorativa si scontra con la realtà dei fatti , un contratto non a tempo pieno che non permette di vivere con dignità e con il pensiero che dall’incubo non ci si svegli. Ci saranno iniziative volte a garantire tutti i lavoratori e dare dignità dopo una vita di instabilità” conclude Gallina.





