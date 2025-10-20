Un invito alla riflessione, alla tenerezza e alla speranza: sabato 25 ottobre 2025, alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Benedetto (Via Capodieci 24, Siracusa), andrà in scena la performance “Una casa per le lacrime – Maria ci guida con amore”, promossa da Agesci Siracusa 1 e dalla Parrocchia San Martino Vescovo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa.

Protagonisti della rappresentazione saranno i ragazzi scout dell’Agesci Siracusa 1, che daranno voce e corpo a un percorso interiore di fede e umanità. Attraverso parole, gesti e immagini, la performance racconta la dimensione più profonda dell’amore di Maria: un amore che accoglie le fragilità, asciuga le lacrime e indica la via del ritorno alla luce.





È un viaggio da Siracusa a Loreto e ritorno, attraverso le due case in cui Maria si è resa presente: quella del sì (a Loreto) e quella delle lacrime (a Siracusa).

“Una casa per le lacrime” non è solo un titolo evocativo, ma un luogo simbolico in cui ciascuno può riconoscersi: una dimora dell’anima dove la compassione si intreccia alla speranza, e dove la spiritualità si traduce in gesto umano, concreto, fraterno.

In un tempo che spesso smarrisce il senso dell’ascolto e della consolazione, la voce dei giovani scout diventa eco di un messaggio semplice e universale: Maria ci guida con amore, ci accompagna nel silenzio del cuore, e ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi, occhi che sanno ancora commuoversi.

Ingresso libero.

Luogo: Chiesa di San Benedetto (Ortigia – Sr), Via Capodieci, 24

